«Так как ведется видеокамера»: Анна Мелконян отказалась от последнего слова на суде

В Волгограде сегодня, 15 марта, на суде возможность произнести последнее слово предоставили фигурантам уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка. Как сообщает информационное агентство "Высота 102", Анна Мелконян, обвиняемая в подстрекательстве к расправе из-за конфликта в школьном чате, отказалась обращаться к потерпевшим и к суду.





Согласно предоставленным Объединенной пресс-службой судов Волгоградской области видеоматериалам (из-за коронавируса заседания по делу о громком убийстве проходят в закрытом режиме, - Прим.ред.), Анна Мелконян объяснила свой отказ от последнего слова проведением съемки в зале суда. Подсудимая уверена, что видеоматериалы, публикуемые в СМИ, преподносятся однобоко.

— Если честно, я хотела бы сказать, но так как ведется видеокамера, и все показывается в однобоком ракурсе, это все влияет на моей семье, непосредственно на дороге и безопасности моих двух малолетних детей, — заявила дословно Анна Мелконян. — Пресс-служба судов в своих релизах не показывает все то, что есть по факту в судебных заседаниях. То есть продолжается все то, что было до суда. Поэтому мне нечего сказать.

Напомним, что громкое убийство риэлтора Романа Гребенюка произошло в Центральном районе Волгограда в главном офисе Сбербанка в конце октября 2020 года. В один из дней между мужчиной и Анной Мелконян произошел конфликт в родительском чате. Как рассказали читатели информагентства, присутствовавшие в том же чате, женщину до глубины души оскорбила рядовая фраза "сопли жевать", адресованная Романом Анне. Мелконян публично поинтересовалась тем, не "бессмертный" ли Гребенюк, после чего подключила к конфликту близких мужчин — мужа Армана Смбатяна и брата Армена Мелконяна. Последний и нанес в отделении Сбербанка смертельный удар Гребенюку.

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