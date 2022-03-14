Коммунальщики района в Волгоградской области навредили природе на 33 миллиона

Экология 14.03.2022 10:47
14.03.2022 10:47
Факт сброса коммунальными службами Чернышковского района Волгоградской области отходов на землю выявлен сотрудниками Росприроднадзора и полиции. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, надзорные мероприятия проводились совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что отходы производства и потребления сбрасываются на земельный участок, расположенный в 3,5 км на восток от рабочего поселка Чернышковский. Земельный участок по периметру имеет земляное обвалование и разделен на две части, разделительной дамбой.
- По имеющейся информации земельный участок представлен администрацией Чернышковского района Волгоградской области ООО «Коммунальщик» для сброса коммунальных отходов Чернышевского района, - сообщили в ведомстве.
Специалистами экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор почв, а также сброшенных на почву отходов. По результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение содержания в почве нефтепродуктов в 3,7 раза, нитрат-ионов в 27,6 раза. Общая площадь загрязнения составила 6 634 кв.м.
Вред, причиненный почве, как объекту охраны окружающей среды, составил более 33 миллионов рублей.
В части оценки действий должностных лиц по наличию признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 254 УК РФ, материалы переданы в органы МВД.
Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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