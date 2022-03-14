Фельдшер в составе бригады скорой помощи пострадала в результате столкновения автомобиля экстренной службы, легковушки KIA Ceed и пассажирского автобуса в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла днем 13 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Космонавтов.
По предварительной информации, 42-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Карбышева в сторону улицы Набережной. На перекрестке волжанин на иномарке не заметил приближающегося автомобиля скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в сторону улицы Молодежной. KIA врезалась в спецтранспорт, который от удара скорую отбросило на стоявший неподалеку автобус. В результате ДТП 26-летнюю пассажирку-фельдшера осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась.