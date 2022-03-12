В Волгограде разыскивают трусливого водителя, сбившего ребенка

Полицейские в Волгограде разыскивают водителя, который 11 марта сбил 9-летнего школьника, отвез его домой и скрылся. Авария произошла напротив дома №2 по улице Автозаводская в Ворошиловском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительной информации, неизвестный водитель ехал по улице Неждановой и при повороте направо сбил ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого «заботливый» водитель довез покалеченного мальчика до дома и, опасаясь ответственности, скрылся. Когда семья школьника выяснила, что он попал в ДТП, то его отвезли в больницу - мальчику потребовалась помощь медиков.