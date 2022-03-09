Банду наркосбытчиков накрыли на съемной квартире в центре Волгограда











Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали в Волгограде семерых человек, причастных к наркоторговле. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трое из задержанных - граждане одной из среднеазиатских республик. Они осуществляли функции оптовых сбытчиков наркотических средств.













Обыски прошли в квартире в Центральном районе, которую снимали задержанные. Обнаружено несколько партий приготовленных к сбыту наркотиков: метилэфедрона, мефедрона и МДМА, общий вес которых составил 200 граммов. В Городищенском районе оперативники установили месторасположение тайников, где подозреваемые спрятали крупные партии наркотических средств. Из тайников полицейские изъяли почти килограмм мефедрона и полкилограмма МДМА - синтетических психоактивных препаратов.













В ходе дальнейшей работы было установлено, что в организованной группе также находились еще трое граждан среднеазиатской республики и 54-летняя жительница Волгограда. Они выполняли функции розничных курьеров и должны были забирать наркотики у оптовых сбытчиков, расфасовывать и делать закладки в областном центре.

Возбуждено уголовное дело. Все задержанные заключены под стражу.



