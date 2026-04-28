Музею в Волгограде передали картины на осколках ракет из Белгорода





Школьники и педагоги из Белгорода передали сегодня, 28 апреля, необычные подарки музею-панораме «Сталинградская битва». Дети с учителями побывали на Мамаевом кургане в рамках проекта «Сталинград в наших сердцах» и посетили музей.

Волгоградским музейщикам вручили картины, выполненные на фрагментах ракет. Одна из них была написана сотрудником детского сада № 26 «Старт» Новосадовского сельского поселения Белгородской области Яной Оглузжиной на куске сбитой ракеты противника, вторая – на осколке российской ракеты ПВО Еленой Гринякиной, мамой одного из воспитанников этого детского сада.



