



Сегодня, 24 апреля, Светлоярский районный суд Волгоградской области заключил под стражу до 23 июня местного жителя, который накануне расстрелял из ружья нового возлюбленного своей бывшей жены.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 39-летнему ранее судимому Станиславу С. предъявлено обвинение по ч. 1 ст 105 УК РФ (убийство).

- Изучив представленные следствием доказательства, оценив совокупность обстоятельств дела, суд счел необходимым применить меру пресечения в виде ареста, считая её достаточной для обеспечения надлежащего хода расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе.

На суд фигуранта уголовного дела привезли скованным полицейскими кандалами по рукам и ногам.

Напомним, что тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр. По подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. В СК заявили, что мотивом расправы стала ревность.

