В Волжском две женщины-водителя и ребенок пострадали в массовом ДТП

Происшествия 08.03.2022 11:10
08.03.2022 11:10
Две женщины и 7-летний ребенок получили травмы в результате ДТП в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером в районе дома №28Б по ул. Нариманова.
По предварительной информации, 31-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершила столкновение с Kia Sportage и «ВАЗ-21102».
В результате ДТП водитель Mercedes-Benz, 36-летняя женщина-водитель Kia Sportage и ее 7-летний пассажир получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались.
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