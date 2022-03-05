Общество

Назначен новый начальник ГУ МВД России по Волгоградской области

Общество 05.03.2022 19:01
05.03.2022 19:01



Указом президента России от 3 марта на должность начальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области назначен генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. Он работал заместителем начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Представление Дмитрия Вельможко в новой руководящей должности намечено на 9 марта.
Напомним, что прежний руководитель ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко в конце декабря 2021 года ушел на повышение – его назначили заместителем министра МВД РФ. 
Дмитрию Вельможко 28 апреля текущего года исполнится 45 лет. Он родился в городе Потсдаме (ГДР). С отличием окончил Северо-Кавказский военный Краснознаменный институт внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция» и Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление», кандидат юридических наук. Является мастером спорта России по многоборью.
В МВД России служит с августа 1995 года. С декабря 2002 года проходил службу в органах внутренних дел Ростовской области на различных должностях от сотрудника патрульно-постовой службы до заместителя начальника полиции по оперативной работе. В период с 2016 по 2018 год занимал должность начальника УМВД России по городу Ростов-на-Дону.
За высокие показатели в служебной деятельности Вельможко Дмитрий Юрьевич неоднократно поощрялся руководством МВД России.  Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает троих дочерей.
Фото ГУ МВД России по Ставропольскому краю

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