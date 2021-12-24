Общество 24.12.2021 17:52
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24.12.2021 17:52
Генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД по Волгоградской области назначен заместителем министра МВД РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Указ Президента РФ.
Александр Кравченко родился в Ростове-на-Дону в 1958 году. В 1984 году окончил институт народного хозяйства в городе Ростов-на-Дону, спустя 9 лет получил диплом Академии МВД Российской Федерации. В 2000 году он получил степень кандидата юридических наук.
Службу в органах дел Александр Николаевич начал в 1979 году в должности милиционера и более 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска. С 1993 по 1995 годы Кравченко возглавлял отдел уголовного розыска криминальной милиции УВД Ростова-на-Дону, в 1995 году он был назначен на должность начальника ОВД Ленинского района г. Ростова-на-Дону. В 1999 году он стал начальником УГИБДД ГУВД Ростовской области, в 2002 году – первым заместителем начальника ГУВД по Ростовской области - начальником криминальной полиции. В 2003 году Указом Президента Российской Федерации Александр Кравченко награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
С 1 ноября 2008 года Александр Кравченко возглавил ГУВД России по Волгоградской области. 31 марта 2011 года указом Президента РФ № 369 начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области Александру Кравченко присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант полиции.
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