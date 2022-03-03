Тело утопленницы подняли из Волги напротив «Гасителя» в Волгограде

Происшествия 03.03.2022 20:46
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03.03.2022 20:46
Тело женщины, личность которой сейчас устанавливают следователи, подняли сегодня из акватории Волги в центре Волгограда напротив памятника «Гаситель». Труп обнаружил местный рыбак, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Женщине на вид 30-35 лет, признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Следственный отдел организовал проверку по факту обнаружения тела погибшей.
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