Тело утопленницы подняли из Волги напротив «Гасителя» в Волгограде





Тело женщины, личность которой сейчас устанавливают следователи, подняли сегодня из акватории Волги в центре Волгограда напротив памятника «Гаситель». Труп обнаружил местный рыбак, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Женщине на вид 30-35 лет, признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Следственный отдел организовал проверку по факту обнаружения тела погибшей.