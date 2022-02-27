



Пассажирка Ford Focus пострадала по вине нетрезвого водителя, который врезался в опору уличного освещения в Ворошиловском районе Волгограда. В результате ДТП 30-летнюю женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, в минувшую субботу около 23.00 28-летний мужчина, несмотря на состояние алкогольного опьянения, сел за руль и вместе с пассажиркой отправился в путь. Проезжая по улице Неждановой, он не справился с управлением и на скорости врезался в столб. Водителю госпитализация не потребовалась.

Всего за сутки 26 февраля полицейские в Волгоградской области выявили и задержали 18 пьяных водителей.