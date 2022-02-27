В Волгограде остановился рост цен на дизтопливо

Экономика 27.02.2022 09:27
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27.02.2022 09:27
В Волгоградской области на уходящей неделе цены на дизтопливо перестали расти. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, средняя цена зафиксировалась на уровне 53,47 рублей за литр. При этом по сравнению с предыдущей неделей на копейку выросла цена за бензин марки АИ-92 – до 47,95 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подорожал на 2 копейки - до 53,23 рубля, цена бензина марки АИ-98 осталась прежней - 57,45 рублей за литр.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что с начала года цены на солярку в регионе поднялись на рубль.
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