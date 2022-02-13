За полтора месяца дизтопливо в Волгограде подорожало на 1 рубль

Экономика 13.02.2022 09:25
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13.02.2022 09:25
За неполных два месяца этого года дизтопливо в Волгоградской области подорожало на 1 рубль 8 копеек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Так, если в первых числах 2022 года стоимость солярки в среднем составляла 52,34 рубля за литр, то на уходящей неделе цена повысилась уже до 53,42 рубля за литр.При этом, согласно данным статистического ведомства, стоимость бензина АИ-92 на этой неделе снизилась на 0,29% - до 47,96 рублей за литр. Цена бензина АИ-95 и АИ-98 осталась прежней – 53,21 и 57,45 рубля за литр соответственно.
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