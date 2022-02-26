Происшествия

Жителя Волгограда подозревают в надругательстве над 3-летним ребенком

Происшествия 26.02.2022 16:22
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26.02.2022 16:22


В Волгограде правоохранительные органы проверяют информацию о возможном надругательстве над трехлетним ребенком. Как стало известно ИА «Высота 102», вызов поступил накануне в Кировский район областного центра. 

По сообщению жильцов общежития, расположенного на улице Розы Люксембург, вечером 25 февраля во время застолья мать малолетней девочки обнаружила пропажу ребенка. Находясь в состоянии опьянения, женщина тут же организовала поиски. Найти ребенка удалось в компании 35-летнего мужчины – жильца того же общежития. 

На то, что ребенок находится в отдельном помещении с мужчиной, указала девочка-подросток. В настоящее время неизвестно, забрела ли малышка к волгоградцу сама, либо он ее увел насильно. 

По предварительным данным, телесных повреждений на девочке не обнаружено. Проводится проверка. 

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