Губернатор Бочаров провел оперативное совещание с силовиками

Политика 24.02.2022 18:37
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24.02.2022 18:37
Вечером 24 февраля губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщила в пресс-служба обладмина.
— В ходе совещания доложено об общественно-деловой обстановке — ситуация контролируемая, все системы обеспечения жизнедеятельности работают в штатном режиме, — говорится в официальном сообщении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.
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