Общество

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Общество 24.02.2022 08:11
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24.02.2022 08:11


Россия начала военную операцию на Украине после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, об этом заявил президент в сегодняшнем экстренном обращении. 
«Цель спецоперации - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин. 
При этом он подчеркнул, что оккупация украинских территорий в планы России не входит, она выступает за право народов Украины на самоопределение. Также президент повторил, что Россия не может допустить появления у Киева ядерного оружия, и напомнил о неприемлемом для нее расширении НАТО на Восток.
Президент призвал украинских военных сложить оружие и идти домой. А ответственность за возможное кровопролитие он переложил на Украину. 
Между тем, жители Волгоградской области отмечают, что ночью и сегодня утром в небе был слышен гул тяжелых самолетов. В Белгородской области, граничащей с Украиной, отменены занятия в школах. В аэропорту Ростова-на-Дону отменены все авиарейсы.

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