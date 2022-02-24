Роскомнадзор предупредил СМИ о штрафах за фейки о военной спецоперации





Роскомнадзор пригрозил российским СМИ штрафами до 5 млн рублей за распространение о заведомо ложной информации, в том числе в свете последних событий на Донбассе. Соответствующее предупреждение РКН опубликовал сегодня днем на своем официальном сайте в связи с возросшим числом случаев обнародования недостоверных и непроверенных сведений.

– Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников, – подчеркнули в ведомстве. – Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.

Распространение ложной информации в интернете повлечет за собой незамедлительную блокировку публикаций в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», напомнили в Роскомнадзоре.

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Киева.