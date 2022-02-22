Под Волгоградом отчим едва не зарубил топором 10-летнюю падчерицу









Семейный конфликт разгорелся накануне в доме жителей одного из сел Жирновского района Волгоградской области. 41-летний глава семейства угрожал расправиться с 10-летней падчерицей. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в этот момент находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что особой причины для скандала не было – мужчина просто решил заняться воспитанием девочки. Он схватил топор и, размахивая им, пригрозил падчерице расправой. Девочка, испугавшись неадекватного отчима, позвонила матери, а та – сообщила в полицию.

– Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что причиной совершенного преступления стало плохое поведение падчерицы, – пояснили в Главке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Угроза убийством». Селянину грозит до 2 лет колонии.