Под Волгоградом отчим едва не зарубил топором 10-летнюю падчерицу

Происшествия 22.02.2022 13:21
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22.02.2022 13:21
Семейный конфликт разгорелся накануне в доме жителей одного из сел Жирновского района Волгоградской области. 41-летний глава семейства угрожал расправиться с 10-летней падчерицей. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в этот момент находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что особой причины для скандала не было – мужчина просто решил заняться воспитанием девочки. Он схватил топор и, размахивая им, пригрозил падчерице расправой. Девочка, испугавшись неадекватного отчима, позвонила матери, а та – сообщила в полицию.
– Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что причиной совершенного преступления стало плохое поведение падчерицы, – пояснили в Главке.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Угроза убийством». Селянину грозит до 2 лет колонии.
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