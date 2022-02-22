Политика

«Судился с казаками»: в Михайловской гордуме выбрали нового спикера вместо умерших

Политика 22.02.2022 09:41
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22.02.2022 09:41


Накануне на внеочередном заседании депутаты Михайловской гордумы Волгоградской области выбрали нового председателя  представительного органа. Как сообщили ИА «Высота 102» в городской думе, им стал 57-летний Валерий Гудков. Заместителем председателя избран Алексей Соловьев. Напомним, предыдущие руководители Михайловской городской думы – Татьяна Забазнова и Петр Локтионов – скоропостижно скончались за период с декабря прошлого года по февраль нынешнего. 
Валерий Гудков руководит фракцией  «ЕР» в Михайловской городской думе. Он являлся учредителем ООО «Джокер», которое специализировалось на торговле, в том числе, табаком и алкоголем, а также на ресторанном деле.
С именем Валерия Гудкова связан скандал, который произошел в Михайловке в 2019 году. Тогда атаман Александр Барышников требовал в суде привлечь Гудкова к административной ответственности в связи с возбуждением ненависти или вражды и унижением человеческого достоинства  по ст.20.3.1 КоАП РФ. Поводом послужили якобы обидные слова, сказанные при свидетелях депутатом в адрес казаков, которых обвинили в помехах  «экономическому развитию района». Так, на претензии, что в Михайловке китайцы хотят открыть пектиновое производство, Гудков будто бы оскорбил казаков, назвав их «скотами и идиотами» и якобы заявил, что ни при одном действующем заводе «казаки не сдохли». 
Однако ни межрайонная прокуратура, ни Михайловский районный суд привлекать депутата Гудкова к административной ответственности не стали. В надзорном органе  пришли к выводу об отсутствии в действиях «слуги народа» состава правонарушения.  В решении суда было также отмечено, что наказать человека за подобные действия в рамках КоАП можно только, если оскорбительные слова произнесены публично, через СМИ или интернет.

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