



Привлечь к административной ответственности депутата Михайловский городской думы Валерия Гудкова требует группа местных казаков. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу атамана Александра Барышникова на решение районного суда. Истец обвиняет руководителя фракции «Единая Россия» в Михайловской гордуме Гудкова в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст.20.3.1 КоАП РФ).

Как рассказал корреспонденту информагентства Александр Барышников (на фото - крайний справа), конфликт с народным избранником произошел 19 апреля текущего года в здании Михайловской межрайонной прокуратуры. «Мы с товарищами по Местному казачьему самоуправлению стояли в коридоре, ожидая приема заместителя прокурора области. Гудков, пробегая мимо, начал нас оскорблять. «Вы, казаки, ходите по общественным организациям, прокуратурам и мешаете экономическому развитию района», - так он нам сказал, - вспоминает Барышников. Казаки в ответ напомнили единороссу о том, что в Михайловке китайцы якобы планируют открыть пектиновое производство, которое может оказаться небезопасным. Гудков, со слов казаков, заявил, что ни при одном действующем заводе в городе казаки не сдохли, и при этом не сдохнут. «Уходя, вслед он произнес: "Вы, казаки, – скоты и идиоты». Это что, не оскорбление по национальному признаку? Мы все этому свидетели", - заявил истец.













Ни межрайонная прокуратура, ни Михайловский районный суд привлекать депутата Гудкова к административной ответственности не стали. В надзорном органе , пришли к выводу об отсутствии в действиях «слуги народа» состава правонарушения. О чевидцы происшествия при этом не опрашивались.

Райсуд также отказал казакам в их требовании. В решении суда отмечено, что наказать человека за подобные действия в рамках КоАП можно только, если оскорбительные слова произнесены публично, через СМИ или интернет.

«Публичность предполагает обращение к неопределенному, как правило, широкому кругу лиц. Если обращение адресовано и доступно для ознакомления одному или нескольким конкретным лицам, то эти действия не образуют публичность. Высказывания ФИО1 (Гудкова, - прим.ред) не носили публичный характер и не преследовали своей целью возбуждение ненависти либо вражды к казакам»,- отмечено в судебном акте.

Кроме самих казаков других свидетелей перепалки с депутатом не оказалось. Сам единоросс Валерий Гудков в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» подтвердил, что в тот злополучный день виделся с казаками в прокуратуре, но обвинения в свой адрес категорически опроверг.













«Это полная фантазия. В коридоре я им сказал: «Здрасти! Вы что опять пришли жаловаться?». Они все время на кого-то жалуются – на думу, на прокуратуру, на главу, на плохую жизнь, на китайцев. 25 секунд (длилась беседа, - прим.ред). Что можно успеть сказать за это время? Вы что хотите сказать, что я открыл дверь и ни с того, ни с сего начал орать? Как вы себе это представляете?», - эмоционально отозвался депутат.

Что касается открытия «вредного» производства в Михайловке, Гудков пояснил, что в действительности планировался завод по производству медицинской продукции – стерильных масок, простынь, подгузников. «На данный момент это предприятие открылось в Волжском. Сейчас там 160 рабочих мест, но планируется увеличить до 400. Для города с населением 90 тысяч человек, в котором нет работы, как вы думаете, это потеря?», - вопросил Валерий Гудков.

На сегодняшнее слушание в областной суд Барышников приехал с тремя очевидцами неприятного инцидента. Однако привлекать их в качестве свидетелей судья отказался, как и рассматривать дело по существу. Оказывается, срок давности по данной статье административного кодекса составляет 3 месяца, которые с момента встречи единоросса с казаками давно истекли.

В итоге, облсуд апелляционную жалобу Барышникова не удовлетворил. Решение Михайловского райсуда вступило в силу, но может быть обжаловано в четвертый кассационный суд общей юрисдикции. При этом у истца остается право обратиться в гражданский суд о возмещении морального вреда со своего обидчика.

Справка. Валерий Гудков – депутат Михайловской городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия». С 1999 года – учредитель ООО «Джокер», которое специализируется на торговле, в том числе, табаком и алкоголем, а также ресторанном деле.

Фото Валерия Гудкова: mihduma.ru