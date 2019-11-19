Общество

«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из Михайловки

Общество 19.11.2019 15:47
5746 8
19.11.2019 15:47


Привлечь к административной ответственности депутата Михайловский городской думы Валерия Гудкова требует группа местных казаков.  Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу атамана Александра Барышникова на решение районного суда. Истец обвиняет руководителя фракции «Единая Россия» в Михайловской гордуме Гудкова в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст.20.3.1 КоАП РФ).
Как рассказал корреспонденту информагентства Александр Барышников (на фото - крайний справа), конфликт с народным избранником произошел 19 апреля текущего года в здании Михайловской межрайонной прокуратуры. «Мы с товарищами по Местному казачьему самоуправлению стояли в коридоре, ожидая приема заместителя прокурора области. Гудков, пробегая мимо, начал нас оскорблять. «Вы, казаки, ходите по общественным организациям, прокуратурам и мешаете экономическому развитию района», - так он нам сказал, - вспоминает Барышников. Казаки в ответ напомнили единороссу о том, что в Михайловке китайцы якобы планируют открыть пектиновое производство, которое может оказаться небезопасным.  Гудков, со слов казаков, заявил, что ни при одном действующем заводе в городе казаки не сдохли, и при этом не сдохнут. «Уходя, вслед он произнес: "Вы, казаки, – скоты и идиоты». Это что, не оскорбление по национальному признаку? Мы все этому свидетели", - заявил истец. 



Ни межрайонная прокуратура, ни Михайловский районный суд привлекать депутата Гудкова к административной ответственности не стали. В надзорном органе , пришли к выводу об отсутствии в действиях «слуги народа» состава правонарушения. Очевидцы происшествия при этом не опрашивались.
Райсуд также отказал казакам в их требовании. В решении суда отмечено, что наказать человека за подобные действия в рамках КоАП можно только, если оскорбительные слова произнесены публично, через СМИ или интернет.
«Публичность предполагает обращение к неопределенному, как правило, широкому кругу лиц. Если обращение адресовано и доступно для ознакомления одному или нескольким конкретным лицам, то эти действия не образуют публичность. Высказывания ФИО1 (Гудкова, - прим.ред) не носили публичный характер и не преследовали своей целью возбуждение ненависти либо вражды к казакам»,- отмечено в судебном акте.
Кроме самих казаков других свидетелей перепалки с депутатом не оказалось. Сам единоросс Валерий Гудков в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» подтвердил, что в тот злополучный день виделся с казаками в прокуратуре, но обвинения в свой адрес категорически опроверг. 



«Это полная фантазия. В коридоре я им сказал: «Здрасти! Вы что опять пришли жаловаться?». Они все время на кого-то жалуются – на думу, на прокуратуру, на главу, на плохую жизнь, на китайцев. 25 секунд (длилась беседа, - прим.ред). Что можно успеть сказать за это время? Вы что хотите сказать, что я открыл дверь и ни с того, ни с сего начал орать? Как вы себе это представляете?», - эмоционально отозвался депутат. 
Что касается  открытия «вредного» производства в Михайловке, Гудков пояснил, что в действительности планировался завод по производству медицинской продукции – стерильных масок, простынь, подгузников. «На данный момент это предприятие открылось в Волжском. Сейчас там 160 рабочих мест, но планируется увеличить до 400. Для города  с населением 90 тысяч  человек, в котором нет работы, как вы думаете, это потеря?», - вопросил Валерий Гудков.
На сегодняшнее слушание в областной суд Барышников приехал с тремя очевидцами неприятного инцидента. Однако привлекать их в качестве свидетелей судья отказался, как и рассматривать дело по существу. Оказывается, срок давности по данной статье административного кодекса составляет 3 месяца, которые с момента встречи единоросса с казаками давно истекли.
В итоге, облсуд апелляционную жалобу Барышникова не удовлетворил. Решение Михайловского райсуда вступило в силу, но может быть обжаловано в четвертый кассационный суд общей юрисдикции. При этом у истца остается право обратиться в гражданский суд о возмещении морального вреда со своего обидчика.
Справка. Валерий Гудков – депутат Михайловской городской думы, руководитель фракции партии «Единая Россия». С 1999 года – учредитель ООО «Джокер», которое специализируется на торговле, в том числе, табаком и алкоголем, а также ресторанном деле.
Фото Валерия Гудкова: mihduma.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Общество
19.11.2019 16:37
Общество 19.11.2019 16:37
116 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 15:29
Общество 19.11.2019 15:29
901 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 12:17
Общество 19.11.2019 12:17
417 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 10:57
Общество 19.11.2019 10:57
5360 14 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 09:31
Общество 19.11.2019 09:31
6569 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.11.2019 08:22
Общество 19.11.2019 08:22
970 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 19:54
Общество 18.11.2019 19:54
11222 20 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 16:43
Общество 18.11.2019 16:43
28079 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 15:46
Общество 18.11.2019 15:46
1453 3 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 14:52
Общество 18.11.2019 14:52
918 2 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 13:20
Общество 18.11.2019 13:20
16575 37 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 12:16
Общество 18.11.2019 12:16
3372 13 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 10:46
Общество 18.11.2019 10:46
3923 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 09:58
Общество 18.11.2019 09:58
11940 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.11.2019 09:42
Общество 18.11.2019 09:42
2024 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:37
В Волгограде участник войны в Чечне отвоевал у Минобороны 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:14
«Ростелекома» приготовил новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»Смотреть фотографии
15:47
«Идиоты и скоты»: В Волгограде оскорбленные казаки требуют наказать депутата-единоросса из МихайловкиСмотреть фотографии
15:47
На Клетском плацдарме в Волгоградской области захоронили останки героев Сталинградской битвыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгограде готовятся к ледяному дождюСмотреть фотографии
15:23
Волгоградский облсуд не стал прекращать уголовное дело в отношении виновницы жуткого ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассыСмотреть фотографии
14:47
"Вы здесь для чего?": беспомощность власти на местах разгневала губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде сиделка опустошила карту лежачей больнойСмотреть фотографии
13:33
Житель Волгоградской области поджег машину соседки после ссоры из-за парковкиСмотреть фотографии
12:58
В поликлинике Волжского трубного завода появился уникальный диагностический комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культурыСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области остановился процесс погашения долгов по зарплатеСмотреть фотографии
12:07
Депутаты Госдумы хотят ввести в Волгоградской области налоги для самозанятыхСмотреть фотографии
11:42
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуютСмотреть фотографии
10:57
"Считаем, что нас обманули перед выборами": дольщики снова устроили пикет у администрации Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
«Проваливайтесь дальше»: чиновники посчитали ничейной яму около многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде УК оштрафовали за рыжих таракановСмотреть фотографии
07:54
Дочь маршала Еременко - о неизвестных страницах жизни своего отца и его поэме "Сталинград"Смотреть фотографии
19:54
Депутаты Волгоградской гордумы выделят защитникам Сталинграда по 2 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:43
«Ох, Леха-Леха»: Власти Волгограда «объявили бой» сыну беглого экс-депутата Госдумы Михеева Смотреть фотографии
15:46
В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварииСмотреть фотографии
15:41
7,5 млрд рублей потеряет бюджет Волгоградской области от налоговых «скидок»Смотреть фотографии
14:30
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях СбербанкаСмотреть фотографии
13:20
Воруют и ломают: в Волгограде на Центральной набережной пропали 150 метров электрокабеляСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде чиновника администрации Краснооктябрьского района наказали за «круговорот» документовСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде гражданина Ирака отправили в колонию за гибель в ДТП мотоциклиста и его девушкиСмотреть фотографии
11:34
Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»Смотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области травля депутата-правдоруба набирает оборотыСмотреть фотографии
10:46
Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозьюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 