Волжанин на люксовой иномарке сбил пенсионерку на переходе





Водитель Audi Q5 стал виновником ДТП в Волжском – 39-летний мужчина на элитной иномарке не пропустил пожилую женщину на пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел напротив дома №22 по улице Оломоуцкой, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

– Двигаясь по улице Оломоуцкой со стороны улицы Карбышева в сторону улицы Дружбы, водитель Audi Q5 сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в Главке.

В ведомстве отметили, что наезд случился в 16.10, то есть на улице еще было достаточно светло для того, чтобы лихач успел заметить человека на «зебре».

Женщину, получившую многочисленные травмы, доставили в больницу. В отношении водителя проводится проверка.