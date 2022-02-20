Волжанин на люксовой иномарке сбил пенсионерку на переходе

Происшествия 20.02.2022 10:03
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20.02.2022 10:03
Водитель Audi Q5 стал виновником ДТП в Волжском – 39-летний мужчина на элитной иномарке не пропустил пожилую женщину на пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел напротив дома №22 по улице Оломоуцкой, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
– Двигаясь по улице Оломоуцкой со стороны улицы Карбышева в сторону улицы Дружбы, водитель Audi Q5 сбил 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в Главке.
В ведомстве отметили, что наезд случился в 16.10, то есть на улице еще было достаточно светло для того, чтобы лихач успел заметить человека на «зебре».
Женщину, получившую многочисленные травмы, доставили в больницу. В отношении водителя проводится проверка.
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