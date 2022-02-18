Политика

Случится ли сенсация: в Волгограде 18 февраля единороссы выберут секретаря отделения

Политика 18.02.2022 13:03
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18.02.2022 13:03


В Волгограде сегодня, 18 февраля, проходит 35-я отчетно-выборная партийная конференция, посвященная итогам работы Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия». Как стало известно ИА «Высота 102», для волгоградских единороссов это мероприятие станет знаковым.
Конференция с участием единороссов организована в интерактивном музее «Россия - моя история». Уже час мероприятие стартовало в 12:00 волгоградские партийцы слушают доклады коллег. В повестке дня на сегодня также ротационные вопросы — обновление состава политического совета, а также с отчетным докладом о деятельности регионального отделения партии за трехлетний период   с 2019-го по 2021 год — выступит Секретарь регионального отделения, сенатор РФ Сергей Горняков.
По сведениям собственного источника информагентства в региональном отделении ЕР, сегодня же единороссы Волгоградской области выберут нового Секретаря отделения (или оставят старого). До сих пор сохраняется интрига по поводу основной кандидатуры на это место. Известно, что выборы пройдут в формате тайного голосования. После смены руководства единороссам предстоит переизбрать президиум регионального политсовета. 
Накануне  отчетной конференции, напомним, с активом партии провел встречу губернатор Андрей Бочаров. Глава региона обозначил первостепенные задачи и заявил о своем решении возглавить Штаб по газификации Волгоградской области. 

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