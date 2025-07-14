Юрий Слюсарь назначил снятого с должности генерала Вельможко мэром Волгодонска





14 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл встречу с экс-начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Дмитрием Вельможко. Глава региона предложил офицеру занять пост главы города Волгодонска. Пока что с приставкой врио.

- Особое внимание глава региона обратил на состояние коммунальной сферы, дорог и городского хозяйства Волгодонска, отметив, что это ключевые вопросы, по которым поступает большое количество обращений жителей. Дмитрий Вельможко в свою очередь поблагодарил главу региона за оказанное доверие, - сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

10 июля Юрий Мариненко, возглавлявший ранее Волгодонск, ушёл в отставку. Одновременно местные депутаты провели реформу, разделив посты главы города и руководителя местной думы.





В качестве врио Дмитрию Вельможко предстоит возглавлять Волгодонск вплоть до сентября 2025 года, когда должен завершиться конкурс по отбору кандидатов на должность главы города.

Напомним, Дмитрий Вельможко был переведен в Волгоград в 2022 году и сменил на посту начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, который ушел на повышение в Москву и в настоящее время служит в должности замминистра. Звание генерал-лейтенанта полиции было присвоено Вельможко в ноябре 2023 года. До перевода в Волгоград он служил в Ставропольском крае.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области