Суд конфисковал у волгоградца BMW X3 за наезд на полицейского

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 23-летнему владельцу BMW X3 за применение насилия в отношении представителя власти, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за содеянное автомобилиста признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Также приговором суда BMW X3 конфискован в доход государства как орудие совершения преступления. На таком наказании настаивала сторона обвинения и суд удовлетворил это ходатайство.

По материалам дела, у владельца BMW X3 вечером 17 марта текущего года возник конфликт с прохожим у дома №10 на ул. Рабоче-Крестьянской. Автовладелец нарушал общественный порядок и нецензурно выражался. Сотрудники ППС, которые оказались поблизости, потребовали от молодого человека не нарушать порядок. В ответ на замечание он сел за руль иномарки и попытался наехать на полицейских.

- Благодаря оперативной реакции полицейским удалось избежать серьезных травм, но все же, уезжая с места происшествия, автомобиль под управлением подсудимого задел по касательной одного из сотрудников. По горячим следам злоумышленник был задержан, - сообщила Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.