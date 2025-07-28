



Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 июля, в ходе рабочей поездки в Октябрьский район пообщался с хлеборобами и студентами ВолГАУ, которые проходят здесь практику. Андрей Бочаров обсудил с работниками вопросы уборки урожая и вновь лично сел за руль комбайна, сообщает ИА «Высота 102».





Андрей Бочаров сообщил сегодня, что за три недели волгоградские аграрии собрали уже 4 млн тонн зерна. По словам главы Волгоградской области, это хороший результат.

– Хочу поздравить всех жителей Волгоградской области, нашей страны: Волгоградская область в закрома нашей Родины уже направила четыре миллиона тонн высококачественного зерна. Совсем недавно, в начале месяца, был дан старт уборочной кампании. И в течение 3 недель мы собрали 4 миллиона тонн. Это очень хороший результат, – сказал губернатор.





Он также высказал уверенность, что планы, которые стоят перед Волгоградской областью в этом году по обеспечению продовольственной безопасности, будут выполнены в полном объеме.

– Волгоградская область сегодня вносит очень существенный вклад в продовольственную безопасность нашей страны. Во многих регионах, где традиционно сильны зерновые культуры, сегодня будет снижен объем производимой продукции. А Волгоградская область, несмотря на все сложности осени 2024 года, зимы 2024-2025 показывает устойчивый и очень достойный результат. В ходе посевной было много рисков, опасений, но сегодня мы должны сказать, что решения, которые приняли по подкормке, проведению агротехнических мероприятий, оказались правильными, – подчеркнул Андрей Бочаров.





Напомним, старт уборочной кампании в Волгоградской области и в целом в России был дан в ходе выставки «Всероссийский День поля–2025», которая проходила в регионе с по 5 июля.

По данным администрации Волгоградской области, местные хлеборобы показывают результаты на текущий момент лучше, чем годом ранее. На данном этапе средняя урожайность по озимым культурам составляет 29,3 ц/га, по яровым — 15,4 ц/га. Для сравнения в тот же период 2024 года показатели составляли 19,2 ц/га и 10,8 ц/га соответственно.





Волгоградским хлеборобам предстоит убрать порядка 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, продолжить уборку технических, овощных, плодово-ягодных и бахчевых культур, картофеля.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области