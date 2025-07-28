В Волгограде изъяли контрафактные сигареты на 25 млн рублей





Сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД пресечена противоправная деятельность 48-летнего предпринимателя, подозреваемого в обороте немаркированной табачной продукции. В ходе обысков у волгоградца было обнаружено и изъято 179 274 пачки сигарет на общую сумму порядка 25 миллионов рублей.





Установлено, что подозреваемый являлся организатором межрегионального канала поставок на территорию Волгоградской области немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере. Контрафактный товар он хранил и продавал на территории Красноармейского района. Свою вину он полностью признал.

– По материалам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, – добавили в УФСБ России по Волгоградской области.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области