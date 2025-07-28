Расследования

В Волгограде изъяли контрафактные сигареты на 25 млн рублей

Расследования 28.07.2025 13:45
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28.07.2025 13:45


Сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД пресечена противоправная деятельность 48-летнего предпринимателя, подозреваемого в обороте немаркированной табачной продукции. В ходе обысков у волгоградца было обнаружено и изъято 179 274 пачки сигарет на общую сумму порядка 25 миллионов рублей. 



Установлено, что подозреваемый являлся организатором межрегионального канала поставок на территорию Волгоградской области немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере. Контрафактный товар он хранил и продавал на территории Красноармейского района. Свою вину он полностью признал. 

– По материалам возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, – добавили в УФСБ России по Волгоградской области. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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