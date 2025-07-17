В Волгограде появится должность спецпредставителя обладминистрации

В администрации Волгоградской области решили создать новую должность спецпредставителя, который будет взаимодействовать с органами госвласти федерального и регионального уровней. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект закона внесен в областную думу.

- Учреждение данной должности направлено на повышение эффективности участия администрации Волгоградской области в процессе взаимодействия с государственными органами, в том числе органами власти федерального и регионального уровней, органами местного самоуправления, организациями, а также на обеспечение координации деятельности администрации Волгоградской области при рассмотрении указанными органами и организациями вопросов социально-экономического развития Волгоградской области, - поясняется в документе.

Введение новой должности потребует внесения изменений в ряд законодательных актов Волгоградской области, в частности, постановление главы региона «О структуре и штатной численности аппарата Губернатора Волгоградской области».

Финансовое обеспечение, как отмечается, будет осуществляться в пределах ведомственной структуры расходов исполнительных органов Волгоградской области.