



Депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил направить на СВО электросамокаты, ставшие головной болью жителей городов России. По его мнению, на фронте средства индивидуальной мобильности (СИМ) принесли бы гораздо большую пользу.

Миронов отмечает, что на фоне растущего количества ДТП с участием электросамокатчиков, большинство городов до сих пор не располагают подходящий для использования данного вида СИМ инфраструктурой.

– Нужно вводить единые федеральные ограничения, убирать СИМ с тротуаров и других пешеходных зон. Создавать для электросамокатов отдельные полосы, как вариант, расширять велодорожки. А пока инфраструктуры нет, а на местах сами вводят запреты, электросамокаты могли бы послужить фронту, – уверен депутат Госдумы.

По словам Миронова, самокаты уже успешно используются в зоне проведения СВО.

– Их уже сейчас используют наши военнослужащие на СВО – для атак, маневров, доставки боеприпасов, спасения раненых. Из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров делают дроны, эвакуационные тележки. И при введении ограничений можно выкупать у бизнеса, владельцев СИМ эти транспортные средства, отправлять их на помощь нашим бойцам. Думаю, на фронте электросамокаты принесут больше пользы, чем сбивая пешеходов на улицах городов, – подытожил автор идеи.

Напомним, что власти Волгограда разработали порядок эвакуации электросамокатов, брошенных на улицах города. Следить мешающими пешеходам средствами передвижения власти доверят МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Проект соответствующего постановления был опубликован 14 июля и находится на согласовании у главы города.

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в Центральном районе Волгограда планируют ужесточить запрет на использование электросамокатов. В настоящее время ограничения затрагивают лишь отдельные зоны, определённые чиновниками на территории музея-заповедника «Сталинградская битва» и мемориального комплекса «Мамаев курган», однако мэрия планирует конкретизировать и расширить границы свободных от СИМ пространств. Проект соответствующего постановления опубликован городской администрацией.