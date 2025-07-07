Андрей Никитин назначен врио главы Минтранса РФ





7 июля вслед за неожиданной отставкой главы Минтранса Романа Старовойта президентом Владимиром Путиным подписан указ о назначении на эту должность Андрея Никитина. Федеральный чиновник с февраля 2025 года занимал должность замминистра, а теперь будет руководить ведомством в качестве врио. Перед назначением глава государства лично встретился с претендентом на высокую должность.







- Андрей Сергеевич, хочу предложить Вам сделать еще один шаг вперед по Вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности Министра транспорта Российской Федерации. Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те задачи, важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере. Транспорт – одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная. Сейчас вы назвали те направления, которыми занимались в качестве заместителя Министра. Надеюсь, что всё получится, - обратился к Андрею Никитину президент.

Отметим, ключевым направлением для нового руководителя станет создание единой системы идентификации беспилотных аппаратов, к которым, помимо дронов, относятся беспилотные поезда, трамваи, сельхозтехника. Для каждого такого аппарата будет создан цифровой номер, позволяющий компетентным органам оперативно получить всю информацию как об устройстве и его владельце, так и о маршруте движения. Система будет работать на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото и видео: kremlin.ru