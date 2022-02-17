Губернатор возглавит штаб по газификации Волгоградской области

Политика 17.02.2022 18:53
0
17.02.2022 18:53
Губернатор Волгоградской области 17 февраля на встрече с активом партии ЕР заявил о своем решении возглавить штаб по газификации региона. Это направление Андрей Бочаров одновременно обозначил как приоритетное.
– Одним из проектов партии «Единая Россия» является инициированная президентом программа социальной газификации. Учитывая значимость, масштабность, сложность работы по догазификации населенных пунктов и важность ее результатов для жителей Волгоградской области, мною принято решение возглавить штаб по газификации Волгоградской области, – в частности сказал Бочаров.
Волгоградский политолог Антон Лукаш назвал данное решение губернатора показательным.
– Здесь нужна стратегическая координация - много ведомств и корпораций разных уровней и потенциала должны работать вместе, слаженно, – прокомментировал информагентству политолог. – Газ в доме - одно из ключевых условий комфортной жизни сегодня. Сверка курсов главы Волгоградской области с региональным активом партии парламентского большинства свидетельствует о нормальной работе - исполнительная и законодательная власть друг друга слышат.
В целом же, считает Лукаш, встреча Андрея Бочарова накануне отчетно-выборной конференции ЕР с активом сегодня – вполне логичный шаг:
– Люди максимально чувствительны к социальной и экономической тематике - сохранение рабочих мест и малого бизнеса, медицина, ЖКХ, образование, соцзащита, экология, помощь государства в трудной жизненной ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение энергетической безопасности - это сферы, от состояния которых напрямую зависит качество жизни. В этом основа особого акцента Андрея Бочаров на необходимости участия партийцев в решении таких вопросов - здесь нужно действовать активно и слаженно. Важен контроль работы власти на всех уровнях, включая муниципальный. Сегодня очевиден приоритет решений, а не обещаний. Глава региона выражает поддержку партии, выступает лидером, берет на себя ответственность за координацию работы - национальные, федеральные проекты, региональные планы развития связаны с проектами ЕР - в этом полезный практический эффект для жителей. Партийный контроль, например в части реализации программ благоустройства, замены оборудования лифтов, работает - это видно наглядно.
В ходе встречи с активом губернатор обозначил восемь ключевых направлений для дальнейшей работы с однопартийцами.
Реклама
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачами17.02.2022 16:17
Политика 17.02.2022 16:17
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионе17.02.2022 12:06
Политика 17.02.2022 12:06
Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером Элисты15.02.2022 13:36
Политика 15.02.2022 13:36
Как прогуливали и голосовали депутаты от Волгоградской области в Госдуме23.01.2022 13:14
Политика 23.01.2022 13:14
Экс-депутату Волгоградской облдумы доверили региональное ЖКХ29.12.2021 10:18
Политика 29.12.2021 10:18
Депутаты Госдумы и сенаторы возьмут под крыло нацпроекты в Волгоградской области28.12.2021 11:53
Политика 28.12.2021 11:53
Депутат Волгоградской облдумы отказался от мандата ради новой должности24.12.2021 13:10
Политика 24.12.2021 13:10
Бочаров пообещал волгоградским депутатам и чиновникам трудный год24.12.2021 12:54
Политика 24.12.2021 12:54
В Волгоградской облдуме назначили новых председателей двух комитетов24.12.2021 10:34
Политика 24.12.2021 10:34
Федеральные эксперты – о прямой линии губернатора Волгоградской области: «Бочарову удалось избежать "стерильности"»22.12.2021 18:48
Политика 22.12.2021 18:48
Председатель волгоградского облкомприроды Романова ушла в комитет юстиции17.12.2021 09:44
Политика 17.12.2021 09:44
В руководстве гордумы Волгограда произошли кадровые перестановки15.12.2021 10:58
Политика 15.12.2021 10:58
Председатель комитета юстиции Волгоградской области покинул свой пост13.12.2021 18:05
Политика 13.12.2021 18:05
У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель09.12.2021 08:41
Политика 09.12.2021 08:41
Депутаты Волгоградской облдумы поддержат закон о QR-кодах 1 декабря26.11.2021 16:50
Политика 26.11.2021 16:50
Реклама