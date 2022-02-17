Губернатор возглавит штаб по газификации Волгоградской области

– Одним из проектов партии «Единая Россия»​ является инициированная президентом программа социальной газификации. Учитывая значимость, масштабность, сложность работы по догазификации населенных пунктов и важность ее результатов для жителей Волгоградской области, мною принято решение возглавить штаб по газификации Волгоградской области, –

в частности сказал Бочаров.

Волгоградский политолог Антон Лукаш назвал данное решение губернатора показательным.

– З десь нужна стратегическая координация - много ведомств и корпораций разных уровней и потенциала должны работать вместе, слаженно, – прокомментировал информагентству политолог. – Газ в доме - одно из ключевых условий комфортной жизни сегодня. Сверка курсов главы Волгоградской области с региональным активом партии парламентского большинства свидетельствует о нормальной работе - исполнительная и законодательная власть друг друга слышат.

В целом же, считает Лукаш, встреча Андрея Бочарова накануне отчетно-выборной конференции ЕР с активом сегодня – вполне логичный шаг: