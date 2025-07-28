Под Волгоградом рыбак поймал в Ахтубе 17-килограммового белого амура





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области рыбаку Вадиму Еремину посчастливилось выловить из Ахтубы 17-килограммового белого амура. Как признался корреспонденту информагентства сам волгоградец, долгожданный трофей из реки на берег он тянул около 20 минут.

– На рыбалку на Ахтубу поехали с семьей 25 июля. С утра дул сильный ветер, сначала попадался одни голавли. Всю мелкую рыбешку отпускал обратно, поскольку получаю удовольствие только от крупной рыбы. Чуть позже мне все-таки посчастливилось зацепить крупняк. После недолгой борьбы сумел достать вот этого красавчика, – рассказал Вадим.

По признанию рыбака, белым амур весом в 17 килограммов стал пока что самым крупным его трофеем. Ранее самым крупным уловом Вадима был белый амур весом 15 килограммов.

Рыбак раскрывает секрет, что всю рыбу ловит на специальные съедобные приманки, которые заготавливает заранее. Особенно хорошо, по мнению Вадима, клюют амуры на пьяную кукурузу собственного приготовления.

Фото: Вадим Еремин