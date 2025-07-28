«Всю жизнь спасал новорожденных»: в Волгограде простятся с 71-летним неонатологом Алексеем Ивановым





На 72-м году жизни перестало биться сердце одного из первых неонатологов в Волгоградской области, врача-анастезиолога и реаниматолога, создателя реанимационно-консультативного центра новорожденных Алексея Иванова. По информации «Волжской правды», работе в Волгоградском областном перинатальном центре №1 Алексей Владимирович посвятил более 30 лет. Он занимался самыми сложными новорожденными – младенцами с патологиями и недоношенными. Невозможно подсчитать, сколько детей он спас – к нему за помощью ехали будущие мамы со всех районов области. Он тоже нередко выезжал в глубинку, если речь шла о жизни новорожденных, организовывал транспортировку малышей, имеющих проблемы со здоровьем.

Последние 20 лет Алексей Владимирович руководил отделением плановой, экстренной и консультативной помощи новорождённым. Несмотря на возраст, он не уходил из профессии, так как считал, что может помочь и другим детям. Его опыт и знания, действительно, были бесценными.

Смерть Алексея Владимировича Иванова стала огромной утратой и горем для его коллег из Волгоградского перинатального центра №1. Но память о нем будет жить не только у врачей, но и в детях, жизни которых он спасал.