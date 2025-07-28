Поиски спрыгнувшего еще весной с моста волгоградца прекращены

В Красноармейском районе Волгограда обнаружены останки мужчины, пропавшего еще в марте текущего года. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, генетическая экспертиза показала, что погибшим является 25-летний Иван Михайличенко.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина совершил прыжок с моста через Волгу. О его судьбе ничего не было известно с 18 марта текущего года. Спасателям удалось найти на дне реки личные вещи волгоградца, однако тело мужчины обнаружить не удавалось.

Известно, что останки человека прибило к берегу на юге Волгограда. Однако опознать погибшего визуально было невозможно, поэтому была проведена экспертиза.





Волонтеры отряда «Оберег», которые все это время искали Михайличенко, прекратили поиски мужчины в связи с его смертью.

- Найден, погиб, - указано теперь в информации о поиске волгоградца.