Силовики с дронами искали нелегалов в полях Волгоградской области





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в ходе масштабных рейдов силовики проверили работников теплиц и плантаций сельхозпроизводителей. Как сообщает V102.RU, по результатам рейда в поселке Верхнепогроменское были обнаружены и доставлены в полицию 47 мигрантов.





Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии проверяли документы у сельхозрабочих, в частности, регистрацию и необходимые разрешения на трудовую деятельность. В этом им помогали беспилотные летательные аппараты.

По результатам масштабной проверки были доставлены в РОВД 47 человек. По выявленным нарушениям в отношении иностранных граждан и работодателя приняты меры реагирования.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области