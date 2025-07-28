В хуторе под Волгоградом освятили новый храм

Во Фрунзенском сельском поселении открылся новый храм. Радостной новостью поделился глава Среднеахтубинского района Волгоградской области Николай Патрин.
Храм Казанской иконы Божией Матери распахнул свои двери для прихожан в хуторе Закутский. Инициаторами его возведения стали местные жители. На днях церковь освятили, а на молитвенное здание водрузили крест и купола.
Чин освящения провели епископ Калачевский и Палласовский Иоанн в сослужении благочинного Волго-Ахтубинского округа протоиерея Димитрия Старшинина и настоятеля прихода иерея Сергия Мироненко.
Фото Николая Патрина t.me