Общество

Рейсы из Москвы и Калининграда задерживаются в волгоградском аэропорту

Общество 28.07.2025 11:06
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28.07.2025 11:06


В аэропорту Волгограда сегодня, 28 июля, задерживаются шесть рейсов - три на прилет и столько же на вылет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло волгоградского аэропорта, с раннего утра в городе на Волге ждут рейсы из Калининграда и Москвы.

Так, из Калининграда самолет авиакомпании  «Икар» должен был приземлиться еще около 6 утра, однако расчетное время прибытия перенесено на 13:25. Из Москвы задерживаются два утренних рейса авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

Пока откладывается вылет из Волгограда двух рейсов в Сочи авиакомпаний Nordwind Airlines и «Икар», а также рейса в Москву авиакомпании «Россия».

Напомним, что ранее с ограничениями полетов, введенных в московском аэропорту, столкнулась команда «Ротор». Футболистам не удалось сразу вернуться в Волгоград и они провели всю ночь в Шереметьево.

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