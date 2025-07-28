Волгоградка Алина Абраменко победила на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике

В Чебоксарах накануне, 27 июля, завершилось молодежное первенство России по легкой атлетике возрастной категории до 23 лет. По данным облспорткомитета, волгоградка Алина Абраменко завоевала золотую медаль в тройном прыжке.
Более 660 участников из 64 регионов РФ в столице Чувашии разыграли 42 комплекта наград в мужской и женской частях соревнований. Всего на состязаниях боролись за победу 17 волгоградских представителей, но только Абраменко удалось подняться на пьедестал почета. Воспитанница Татьяны Кондратьевой из областной спортшколы олимпийского резерва и регионального ЦСП «Олимп» в секторе для тройного прыжка совершила шесть зачетных попыток, последняя из которых оказалась самой успешной - лучший результат юной волгоградки 13 метров и 50 сантиметров.
Алина опередила Елизавету Пфаргер из Томска и Марию Есаулову из Ставропольского края, занявших второе и третье места соответственно. В этой же дисциплине еще одна волгоградка Варвара Губина оказалась на шестой позиции.
Кроме того, в метании копья волгоградский спортсмен Алексей Трубицын на первенстве страны стал четвертым. На этой же строчке по итогам выступления оказалась представительница нашего региона Анна Плотникова в виде «метание молота».
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com