Экономика

В Волгоградской области 18 тысяч предпринимателей перешли на ПСН

Экономика 28.07.2025 10:23
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28.07.2025 10:23


В Волгоградской области число предпринимателей, работающих по патенту, достигло 18 тысяч. Об этом V102.RU сообщили в УФНС России по региону.

- Так, в первом полугодии текущего года патентную систему налогообложения применяли почти 18 тысяч индивидуальных предпринимателей – это на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - сообщили в ведомстве.

Увеличилось и количество выданных с начала года патентов. Наиболее востребованными видами деятельности у предпринимателей нашего региона являются:

- розничная торговля;

- перевозка грузов;

- общественное питание;

- парикмахерские и косметические услуги;

- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений.

В УФНС напомнили, что ПСН имеют право применять индивидуальные предприниматели, у которых средняя численность наемных работников по всем видам деятельности не превышает за налоговый период 15 человек.

Патент выдается только на определенные виды деятельности, перечень которых утвержден на региональном уровне законом Волгоградской области от 26.11.2019 №120-ОД. Он предусматривает применение нулевой ставки по ПСН для начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению.

Следует отметить, что патент выдается на период от 1 до 12 месяцев. Для его получения необходимо представить в налоговый орган заявление по утвержденной форме.

Рассчитать стоимость патента в режиме онлайн удобно с помощью налогового калькулятора, который размещен на сайте ФНС России. Более подробную информацию о порядке применения ПСН можно узнать в разделе «Патентная система налогообложения».

Фото из архива V102.RU

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