Происшествия

МЧС: подъезд жилого дома обрушился в Астрахани

Происшествия 28.07.2025 12:11
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28.07.2025 12:11


В Астрахани произошло обрушение подъезда 5-этажного жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

- На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших, - сообщило сегодня, 28 июля, МЧС России.

В открытых источниках указано, что многоквартирный дом на улице Ляхова, где произошло ЧП, 1962 года постройки и признан аварийным. В кирпичной пятиэтажке всего три подъезда и 24 квартиры. Перекрытия в доме железобетонные. 


Данных о погибших и пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Фото: МЧС России

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