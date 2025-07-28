МЧС: подъезд жилого дома обрушился в Астрахани

В Астрахани произошло обрушение подъезда 5-этажного жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

- На улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших, - сообщило сегодня, 28 июля, МЧС России.

В открытых источниках указано, что многоквартирный дом на улице Ляхова, где произошло ЧП, 1962 года постройки и признан аварийным. В кирпичной пятиэтажке всего три подъезда и 24 квартиры. Перекрытия в доме железобетонные.





Данных о погибших и пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Фото: МЧС России