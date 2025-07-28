В ЦПКиО Волгограда собрали более четырех тонн отходов на переработку





С начала года в пункт раздельного сбора отходов, установленный в Центральном парке культуры и отдыха, волгоградцы сдали 4 794 килограммов отходов – все это отправилось на вторичную переработку.

Пункт раздельного сбора отходов открылся в 2024 году и состоит из девяти секций, каждая из которых предназначена для определенного вида отходов. Эко-инициатива принадлежит волжской компании GRASS и дает возможность отдать на переработку бытовую технику, металл, алюминий, старую одежду, бумагу, твердый пластик, полиэтилен низкого давления с низкой и высокой плотностью, пластиковые бутылки и картон.





Все собранные отходы прессуются внутри станции. Полученные тюки затем отправляются на перерабатывающие предприятия Волгоградской области, где отходам дают вторую жизнь.

Так, всего за полгода волгоградцы сдали на переработку через пункт раздельного сбора отходов в ЦПКиО почти 2 тонны ненужной одежды, около двух тонн макулатуры и картона, 180 килограммов металла и 30 килограммов алюминия, 340 килограммов пластиковых бутылок и 115 килограммов других видов пластика: пакетов, пластиковых изделий и ёмкостей от бытовой химии. Все эти вещи обретут вторую жизнь. Например, станут фигурами рыбок или другими игрушками и полезными вещами, которые можно увидеть в витрине пункта сбора отходов.





Внести свой вклад в экологию города могут все желающие, пункт раздельного сбора отходов расположен на территории между ЦПКиО и стадионом, ближе к Волге.