В Волгограде изменились правила пропуска машин с мигалками на дорогах





В России с 26 июля вступили в силу новые правила пропуска машин со спецсигналами на дорогах. По сообщению «Парламентской газеты», постановлением Правительства, в частности, конкретизированы обстоятельства, при которых водители обязаны не просто уступить дорогу, но и перестроиться в другой ряд.

При этом, уточняет издание, водителям нужно быть внимательными и присматриваться в цвету светового сигнала.

– В прежней редакции Правил дорожного движения водителям предписывалось лишь просто уступить дорогу. С вступлением в силу нового постановления кабмина их действия конкретизировали. Так, при приближении автомобиля с синими проблесковыми маячками ему следует уступить дорогу или освободить полосу или ряд, если мигалки синие с красными, то требуется также пропустить и машины из сопровождения, – сообщает «Парламентская газета».

Однако, не исключается, что вступившие в силу новые правила в перспективе будут конкретизированы. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.