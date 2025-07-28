Общество

В Волгограде изменились правила пропуска машин с мигалками на дорогах

Общество 28.07.2025 15:01
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28.07.2025 15:01


В России с 26 июля вступили в силу новые правила пропуска машин со спецсигналами на дорогах. По сообщению «Парламентской газеты», постановлением Правительства, в частности, конкретизированы обстоятельства, при которых водители обязаны не просто уступить дорогу, но и перестроиться в другой ряд. 

При этом, уточняет издание, водителям нужно быть внимательными и присматриваться в цвету светового сигнала. 

– В прежней редакции Правил дорожного движения водителям предписывалось лишь просто уступить дорогу. С вступлением в силу нового постановления кабмина их действия конкретизировали. Так, при приближении автомобиля с синими проблесковыми маячками ему следует уступить дорогу или освободить полосу или ряд, если мигалки синие с красными, то требуется также пропустить и машины из сопровождения, – сообщает «Парламентская газета». 

Однако, не исключается, что вступившие в силу новые правила в перспективе будут конкретизированы. Об этом сообщил  вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. 

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