Под Волгоградом фермер завалил навозом почти 10 соток земли





Волгоградские специалисты Россельхознадзора в рамках выездного обследования выявили на земельном участке сельхозназначения нарушения. Как уточнили в ведомстве, землю захламили в Старополтавском районе.

- В ходе обследования сельхозугодий установлено, что на части земельного участка находятся отходы сельскохозяйственного производства (сухой подстилочный навоз). Площадь захламления составляет 910 кв. м. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Собственнику участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства. Ему необходимо привести участок в состояние, пригодное для использования.

Фото: архив V102.RU