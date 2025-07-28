



Родители детей, обучающихся в школе №32 Волжского Волгоградской области, возмутились планами чиновников закрыть единственный функционирующий корпус образовательного учреждения на ремонт. За помощью волжане обратились к общественнику Роману Халикову – информацию об этом он накануне разместил в своем телеграм-канале.

Как пояснили волжане, проблема в том, что второй корпус школы, где размещались начальные классы, уже второй год находится в состоянии замороженной реконструкции. Если закроется еще один корпус, учебное учреждение фактически прекратит работу на неопределенное время.

По словам одной из родительниц, Юлии, намерение закрыть школу шокировало детей и взрослых.

– Ремонта корпуса с начальными классами добивалась наша бывшая директор. В принципе, сначала нас это радовало: школьников перевели в основной корпус, так что дети учились в своей родной альма-матер. Мы все терпеливо ждали, когда закончится ремонт во вспомогательном здании. А тут нас ошарашили, что хотят закрыть и основной корпус! – поделилась женщина.

Волжане опасаются, что детей, вероятнее всего, на время ремонта переведут в другие школы Волжского.

– Причем нам никто не может сказать, как будут распределять учащихся. Скорее всего, будут по несколько человек присоединять в классы других школ. Наша школа была в шаговой доступности, а теперь детям придется ездить, неизвестно куда, пользоваться транспортом, переходить дороги, что явно небезопасно. Фактически наших детей лишают родной школы и мы, конечно, все против этого, – заявила Юлия.

При этом, как выяснилось, ремонт в корпусе начальной школы фактически не ведется. Родители зафиксировали полную разруху в здании и отсутствие рабочих.

– Мы не понимаем, нашим чиновникам деньги, что ли, некуда девать? Один ремонт провалили и берутся уже за новый? – спрашивают волжане.



Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волжского. Здесь подтвердили, что подрядчик сорвал капремонт школы № 32.

– По итогам конкурса в декабре 2023 года МОУ СШ № 32 заключен договор с подрядной организацией на проведение работ по капитальному ремонту двух корпусов по адресу: ул. Пушкина, д. 124 и ул. Пушкина, д. 124А. С января 2025 года во втором корпус по адресу ул. Пушкина, д. 124 начаты ремонтные работы. Согласно условиям договора срок завершения ремонтных работ в двух корпусах - с 01.01.2024 по 31.12.2025. С момента начала отставания от графика производства работ администрацией школы неоднократно в адрес подрядчика направлялись претензии о нарушении сроков проведения капитального ремонта. До настоящего времени ремонтные работы не завершены, пребывают в низкой стадии строительной готовности, – прокомментировали в мэрии.

В связи с этим 3 июля 2025 года контракт с подрядчиком администрацией школы в одностороннем порядке был расторгнут. А 14 июля начаты конкурсные процедуры по первому корпусу (ул. Пушкина 124А). Также в настоящее время ведется подготовка документации для объявления конкурсной процедуры по второму корпусу (ул. Пушкина, 124) на те виды работ, которые не выполнены.

Реконструкцию двух корпусов школы планируется завершить до 31 декабря 2025 года, заверили в администрации. Здесь также подтвердили, что детям на время ремонта школы придется учиться в СШ №17 – в настоящее время решается вопрос об организации образовательного процесса в данном учреждении образования.

Видео: Роман Халиков