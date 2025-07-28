Общество

Андрей Бочаров поручил достойно завершить сбор зерна регионе

Общество 28.07.2025 13:06
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28.07.2025 13:06


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подвел промежуточные итоги уборочной кампании на заседании президиума Совета по развитию сельских территорий и АПК и поставил ряд дополнительных задач. 

Открывая совещание, губернатор отметил, что аграриям региона предстоит выполнить еще значительный объем работ в условиях экстремально высоких температур августа и начала сентября. Для этого со стороны региональных властей уже доведены до аграриев 1,4 млрд рублей. 

– В текущем году общая государственная поддержка сельского хозяйства запланирована на уровне 4 млрд рублей. Важно и далее придерживаться заранее определенных сроков доведения средств господдержки, – отметил Андрей Бочаров.

В режиме реального времени за ситуацией следит межведомственная экспертная группа при комитете сельского хозяйства, которая контролирует весь процесс уборочной кампании.

Для продолжения успешной работы по обеспечению продовольственной безопасности региона губернатором были поставлены профильным замам и главам муниципальных районов еще ряд задач: 

  • сохранение оптимальных темпов уборочной кампании,
  • проведение предупредительных и защитных мероприятий в целях сохранения количества и качества будущего урожая, 
  • реализация основных и дополнительных мероприятий по соблюдению противопожарных правил в период проведения уборочных работ,
  • обеспечение эффективной работы в регионе объектов зернохранения общим объемом 8,3 млн тонн, а также объектов овоще- и плодохранения общим объемом порядка 1 млн тонн

    • Также главой региона поручено обратить внимание на заготовку кормов с целью максимально полного обеспечения кормовой базы для животноводства, а также сохранения темпов в системной работе по реализации приоритетных проектов развития в агропромышленном комплексе региона для повышения общей рентабельности отрасли.

    Фото: администрация Волгоградской области

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