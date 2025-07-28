Защита водителя BMW Пака обжалует продление ареста в облсуде





В Волгограде защита 74-летнего Александра Пака, задавившего насмерть на своем BMW многодетную женщину, направила жалобу в областной суд на решение о продлении ареста. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку облсуда.

По данным информагентства, апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт поступила в суд на минувшей неделе – 23 июля. В тот же день жалоба была принята к рассмотрению. Вероятнее всего, адвокаты Пака планируют добиваться для своего подзащитного меры пресечения в виде заключения под домашний арест.

Напомним, что первое и второе заседания в Волгоградском областном суде Александр Пак пропустил в связи с состоянием здоровья – в настоящее время подсудимый находится в лечебном исправительном учреждении. Его интересы в судебном процессе, который состоится при участии присяжных, представляют сразу три адвоката.

Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. В основу уголовного дела легли события октября 2024 года, когда на ул. Большой в Дзержинском районе Волгограда Пак, управляя автомобилем BMW X7, переехал многодетную женщину Екатерину Буравлеву в ходе дорожного конфликта. Женщина, не смотря на усилия медиков федерального центра, скончалась спустя месяц после ДТП.

Перед предварительным слушанием уголовного дела представитель потерпевших Ангелина Лихошапко заявила СМИ, что намерена добиваться в суде справедливого наказания Александра пака – в качестве максимального наказания указанная статья УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.