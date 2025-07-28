Расследования

Водитель погибла в ДТП в Волгоградской области, два пассажира в больнице

Расследования 28.07.2025 10:05
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28.07.2025 10:05


В Алексеевском районе Волгоградской области водитель Geely не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет. По данным регионального ГУ МВД России по региону, женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Автомобильная авария произошла в 21-20  на 44-м километр  автодороги «ст. Алексеевская - г. Урюпинск». Уточняется, что после съезда с дороги автомобиль, которым управляла женщина, перевернулся. 

– Водитель скончалась до прибытия скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе Главка МВД. – Два пассажира доставлены в медучреждение. 

 Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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