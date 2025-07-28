Общество

Погибшего под Белгородом казака похоронили в Волгоградской области

Общество 28.07.2025 19:14
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28.07.2025 19:14


В Кумылженском районе Волгоградской области простились с 25-летним бойцом СВО Максимом Савиным. Об этом сообщил глава района Валерий Денисов. 

Молодой человек родился в Михайловке, его детство и юность прошли в хуторе Попов. Юноша после окончания Кумылженского казачьего кадетского корпуса ушел в армию, освоил профессию радиотелеграфиста. После чего в 2019 году принял решение продолжить службу уже по контракту.

11 сентября 2024 года он  подписал очередной контракт с Минобороны и отправился на СВО, где  служил в должности номера расчёта штурмового отряда миномётного взвода.

Погиб Максим 8 апреля 2025 года в населённом пункте Поповка Белгородской области в ходе восстановления территориальной целостности границ РФ при проведении СВО.

Проводили в путь защитника Отечества с воинскими почестями.

Фото: глава Кумылженского района /t.me

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