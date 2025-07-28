Погибшего под Белгородом казака похоронили в Волгоградской области

В Кумылженском районе Волгоградской области простились с 25-летним бойцом СВО Максимом Савиным. Об этом сообщил глава района Валерий Денисов.
Молодой человек родился в Михайловке, его детство и юность прошли в хуторе Попов. Юноша после окончания Кумылженского казачьего кадетского корпуса ушел в армию, освоил профессию радиотелеграфиста. После чего в 2019 году принял решение продолжить службу уже по контракту.
11 сентября 2024 года он подписал очередной контракт с Минобороны и отправился на СВО, где служил в должности номера расчёта штурмового отряда миномётного взвода.
Погиб Максим 8 апреля 2025 года в населённом пункте Поповка Белгородской области в ходе восстановления территориальной целостности границ РФ при проведении СВО.
Проводили в путь защитника Отечества с воинскими почестями.
Фото: глава Кумылженского района /t.me