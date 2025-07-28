



В Волгограде 28 июля стало известно об обнаружении останков молодого мужчины, прыгнувшего 18 марта с моста через Волгу. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, установить достоверно личность погибшего удалось лишь с помощью генетической экспертизы.

Напомним, что о трагедии, произошедшей на путепроводе, соединяющем Волгоград и Заволжье, ИА «Высота 102» сообщало 20 марта. По данным издания, поиски 25-летнего Ивана Михайличенко были организованы сразу после звонка его знакомой – молодой человек в СМС сообщал ей перед прыжком о своем намерении. Девушка сразу же позвонила в службу «112», информация была оперативно передана спасателям, однако обнаружить волгоградца водолазам не удалось. В течение суток у одной из опор моста через Волгу был обнаружен лишь телефон, принадлежавший, вероятнее всего, Михайличенко.

На протяжении четырех месяцев официально о судьбе молодого мужчины ничего не сообщалось. Однако, как сообщил «Высоте 102» Владимир Суров, 15 июня жителями Красноармейского района на берегу Волги были обнаружены останки неизвестного мужчины.

– На момент обнаружения, 15 июня, достоверно определить личность погибшего не представлялось возможным из-за произошедших гнилостных изменений. Однако на то, что речь идет именно о молодом мужчине, упавшем с моста, указывали приметные атрибуты его одежды, – сообщил Владимир Суров.

Однако родители волгоградца отказались признавать в найденном на берегу Волги своего сына. Поставить точку в поисках помогли результаты генетической экспертизы.

– В начале поисковых мероприятий у родных волгоградца был отобран генетический материал. Проведенная проверка показала, что погибший на 100% является их родственником, – сообщил Владимир Суров.

Фото: shedevrum.ai