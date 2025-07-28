Расследования

Под Волгоградом продлили меру пресечения дубовским чиновникам

Расследования 28.07.2025 16:08
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28.07.2025 16:08


Городищенский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения двум чиновникам из администрации Дубовского района, которые обвиняются в превышении полномочий.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные суда, замглавы Алексей Еремин, который ранее был помещен в СИЗО, пробудет там до 26 августа. Его коллеге и предполагаемой сообщнице Марине Киреевой, которая находилась под домашним арестом, также продлили избранную ранее меру пресечения еще на месяц - до 26 августа.

Напомним, что чиновников задержали в мае текущего года. Следствие обвиняет заместителей главы администрации Дубовского района в том, что они обставили администрацию за счёт средств, выделенных на обновление школ и детских садов. Оргтехника, мебель и даже мобильные устройства, которые закупались для образовательных учреждений, «уходила» в кабинеты чиновников.

Предполагаемый ущерб оценивается в 1,5 млн рублей. Обоим фигурантам вменяется пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее резонансный арест прокомментировал глава Дубовского района Василий Улитин. Руководитель не уточнил, как без его ведома в администрацию перекочевали материальные ценности, однако подчеркнул, что он вместе с коллегами всячески оказывает содействие расследованию.

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